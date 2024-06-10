Лавров поблагодарил Ван И за решение Китая по швейцарской встрече по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Пекину за решение не участвовать в швейцарской конференции по Украине, которая не учитывает текущих реалий. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи глав МИД РФ и КНР на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.

"Сергей Викторович Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию", не предполагающую равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий", - информировали в ведомстве.

