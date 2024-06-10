В Госдуме рассказали о военных преступлениях Украины против детей

11 детей погибли и 22 ребенка пострадали из-за подрыва на минах украинской армии в мирных кварталах, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на итоговом заседании Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. По ее данным, СК России возбудил 15 уголовных дел о фактах минирования мирных кварталов, передает корреспондент NEWS.ru.

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Из-за подрыва на минах погибли 11 детей, ранены 22 ребенка. По данным парламентской комиссии, с начала 2022 года зафиксированы несколько фактов похищения детей в Луганске, Кременной, Донецке, Артемовске, Херсоне, Славянске, Мелитополе, Бердянске и других городах и селах. В комиссию также поступала информация о фактах принудительной эвакуации детей из городов, подконтрольных киевскому режиму, Купянска и Одессы, — подчеркнула Кузнецова.



По информации вице-спикера Госдумы, вывезенные за рубеж дети могут находиться в порядка 13 странах мира. Она отметила, что правоохранительные органы ряда государств находят на своей территории детей, которые считали якобы похищенными Россией.

Мы призываем судей, прокуроров Международного уголовного суда рассмотреть возможность применения статьи 70 Римского статута в отношении тех, кто свидетельствовал ложно, в том числе против России, — заключила Кузнецова.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша обосновать заявления о «краже» украинских детей РФ. Глава российской дипломатии подчеркнул, что фамилии живых несовершеннолетних «давным-давно всем показали» и ждут близких, которые подтвердят родственные связи и немедленно заберут своего ребенка. При этом глава МИД отметил, что среди эвакуированных в основном те, кто жил в детских домах.