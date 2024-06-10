Лавров: США стремятся замедлить формирование многополярного мира

Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, поскольку США стремятся замедлить формирование более справедливого многополярного мира, используя для этого санкции, а коллективный Запад не гнушается силовыми методами. Об этом в своем вступительном слове на открывшемся сегодня в Нижнем Новгороде совещании глав внешнеполитических ведомств (СМИД) стран БРИКС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, США и их союзники не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие.

"Путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров. Запад не гнушается и силовыми методами", - сказал министр.



"Последние международные события сбросили маски с тех, кто до сих пор на словах претендовал чуть ли не на исключительное право определять так называемые универсальные ценности под вывеской порядка, основанного на правилах", - добавил Лавров.



На этом фоне роль БРИКС в решении глобальных проблем современности будет только возрастать.

"Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального Юга и Востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия, - сказал глава МИД РФ. - Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения."



В начале своего выступления Лавров предложил участникам СМИД почтить минутой молчания память президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета 19 мая.

10-11 июня Нижний Новгород - столица Поволжья - станет центром мировых геополитических дискуссий. Нынешний СМИД - первый после произошедшего 1 января 2024 года расширения ведущего многополярного объединения мира до десяти стран. К нынешнему совещанию глав МИД "кирпичей" (дословный перевод аббревиатуры БРИКС с английского языка - прим. "РГ") в этот раз также присоединились министры иностранных дел из многих разделяющих идеи многополярности государств - от Турции до Кубы и Таиланда.