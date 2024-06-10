Совещание глав министерств иностранных дел БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде, началось с минуты молчания в память о погибших президенте и главе МИД Ирана Эбрахиме Раиси и Хосейне Амире Абдоллахиане. ТАСС

«Я хотел бы открыть заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести глубочайшие соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, семьям погибших. Прошу всех встать», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, начиная совещание. Газета.Ru