Лавров: последние события сбросили маски Запада

Лавров заявил, что последние события сбросили маски Запада
Последние события на международной арене сбросили маски Запада, который стремится насаждать миру свои порядки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.
"Последние международные события сбросили маски с тех, кто до сих пор на словах претендовал чуть ли не на исключительное право определять так называемые универсальные ценности под вывеской порядка, основанного на правилах", - указал министр.