В России заявили о решении Украины пойти ва-банк

Россия готова ответить на удары самолетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о первой авиационной атаке Киева по российской территории.

«Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную [помощь] в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев. Я думаю, что украинская авиация, скорее всего, перестанет вообще существовать. Она не сможет противопоставить нашей авиации в воздухе ничего. Я думаю, что наши военные готовят ответ», — сказал сенатор.



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Как сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный украинский военный источник, самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва присоединила осенью 2022 года по итогам референдумов.

По информации телеканала, Киев атаковал объект в Белгородской области.