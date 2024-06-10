Матвиенко отреагировала на поражение Макрона и Шольца на выборах

Поражение на общеевропейских парламентских выборах показывает политическую несостоятельность французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвинеко на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что в случае с партиями Макрона и Шольца это «заслуженный результат», который вытекает из «многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества». Матвиенко считает, что это поражение является признаком тренда на «ослабление мандата национального доверия» у тех политиков, которые разрывают связь со своими избирателями.

«Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту», — заметила председатель Совфеда.



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Напомним, что по предварительным подсчетам, на выборах в Европарламент во Франции побеждает правая партия «Национальное объединение». Она набрала 32% голосов. Второе место заняла партия «Возрождение» Макрона с 15,4%. Французский президент на фоне этого заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и провести внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

В Германии, по предварительным подсчетам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов. Она уступила блоку ХДС/ХСС (30,3%), а также «Альтернативе для Германии» (15,6%).