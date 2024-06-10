Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заслуженным поражение Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца на выборах в Европарламент, по ее мнению, это подтверждает их несостоятельность как национальных лидеров.

"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света - Макрон и Шольц - потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков", - написала спикер Совфеда в Telegram-канале.



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Она отметила, что в их случае "это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества".

"Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли", - уверена Матвиенко.



По ее мнению, это признак долгосрочного и объективного тренда по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь со своими гражданами, со своими избирателями.

"Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту", - заключила председатель верхней палаты парламента.



Выборы в ЕП созыва 2024-2029 годов прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Голосование проводилось по национальным законам каждой страны: 6 июня голосовали Нидерланды, 7 июня - Ирландия и Чехия, 8 июня - Италия, Латвия, Мальта, Словакия, большинство стран сообщества - 9 июня.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.