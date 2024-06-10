Депутаты Госдумы впервые вступились за однопартийца-иноагента

Депутаты Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов призвали Минюст рассмотреть возможность исключения московского мундепа Павла Иванова (признан в России иноагентом) из реестра иностранных агентов. Это первый в России случай, когда парламентская партия пытается заступиться за своего коллегу-иноагента, «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

В документе, направленном на имя министра юстиции Константина Чуйченко, говорится, что Иванов попал в реестр по политическим причинам, связанным в том числе с грядущими выборами в Мосгордуму, на которые он не сможет выдвинуть свою кандидатуру.

«Минюст волен на своем уровне включать и исключать людей из списка иноагентов. Поскольку мы считаем решение в отношении Павла Иванова необоснованным и неуместным, мы попросили, чтобы министр поразмыслил над тем, чтобы воспользоваться своим правом и его из этого списка исключить», — пояснил Парфенов.



Парламентарий отметил, что для включения в реестр иноагентов должны быть серьезные основания. Например, этому может послужить финансирование от иностранных держав — в этом случае решение Минюста было бы понятно. Однако в случае с Ивановым «ситуация совершенно противоположная», заверил Парфенов. Он охарактеризовал однопартийца-иноагента как человека, который придерживался левопатриотической линии и выполнял задачи в ее рамках.

Коммунист предположил, что внесение Иванова в ресстр иноагентов помогло избавиться от него как от кандидата в Мосгордуму по одному из округов в центре. КПРФ, по его словам, намерена подключить к ситуации юристов, чтобы воздействовать на ситуацию и в судебном порядке. В свою очередь, депутат Обухов указал на высокий уровень озабоченности ситуацией в руководстве КПРФ, так как заявление московского горкома по Иванову опубликовано на первой странице «Правды».

Минюст внес мундепа Павла Иванова в реестр иноагентов 31 мая. Ведомство объяснило такое решение тем, что «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них», а также распространял фейки о решениях властей и материалы, созданные другими иностранными агентами.

В мае Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Поправки вносятся в закон о гарантиях избирательных прав и ряд других федеральных законов. В соответствии с ними, к моменту подачи документов для регистрации в избирком у кандидата должен быть прекращен статус лица, находящегося под иностранным влиянием.