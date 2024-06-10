Стало известно о запланированном зарубежном турне Путина

Президент России Владимир Путин в ближайшие недели последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом пишут «Ведомости».

Источник издания в дипломатических кругах уточнил, что поездка российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора подтвердил газете, что визит Путина в Северную Корею активно готовится.

В Кремле информацию о возможном зарубежном турне президента пока не подтвердили.

24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

15 мая президент России прилетел в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Визит прошел в два этапа: 16 мая Путин был в Пекине, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином, а 17 мая российский лидер посетил Харбин.