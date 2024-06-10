МИД РФ: У Армении сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ

Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

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В ведомстве напомнили, что такое общемировая практика деятельности международных организаций.

"Финансовая дисциплина" поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон "приостановить" или даже прекратить свое членство", - отметили в МИД РФ.



Источник в МИД РФ также отметил, что после отказа Армении внести начисленный взнос требуется "скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год". При этом речи о "перераспределении взносов" не идет, а сама организация продолжит работать в штатном режиме.

"Где-то Секретариат будет использовать имеющиеся резервы. Поэтому работа продолжится в штатном режиме", - почеркнули в МИД.



Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван отказывается участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

Комментируя это заявление, замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что приостановка Арменией финансирования ОДКБ не является трагедией, а сам Ереван не объявлял о намерении выйти из организации.

В настоящее время в состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.