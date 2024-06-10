Мурашко сделал заявление по поводу доступности лекарств в РФ

Когда возникают риски нехватки определенных лекарств в России, принимаются меры для их быстрого появления на рынке. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

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"Если возникают определенные риски, мы принимаем решения об ускоренном доступе к лекарствам, необходимым для страны. Это касается в основном генериков и биоаналогов", - отметил Мурашко.



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Он подчеркнул, что инновационные препараты, способные спасти жизни пациентов, также могут быть введены на рынок по упрощенной процедуре. При этом стандарты проведения клинических испытаний не снижаются и собирается качественная доказательная база. После регистрации лекарства продолжается мониторинг, что обеспечивает сохранение высокого качества и эффективности.

Таким образом, процесс быстрого доступа к лекарствам на рынке не влияет на их качество и эффективность. До этого сообщалось, что из ОМС были исключены два препарата против рака, не имеющие аналогов. С 2024 года препараты "Абраксан" и "Пикрэй" перестали закупать за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.