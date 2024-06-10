Минстрой РФ хочет организовать "архитектурные лагеря" по обмену опытом с КНР

"Архитектурные лагеря" по обмену опыту в урбанистике планируется запустить в рамках российско-китайских отношений. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на полях Петербургского международного экономического форума.

© © Минстрой РФ

"Мы договорились, что буквально 20 июня в Петербурге в рамках подготовки саммита БРИКС, который пройдет <...> в Москве, мы встретимся здесь с нашими коллегами из Китая и обсудим так называемые архитектурные лагеря. Будем обмениваться специалистами в урбанизации архитектуры и проведем совместные обучающие курсы российских и китайских представителей архитекторов", - сказал замминистра.



По словам Стасишина, мероприятия запланированы как в России, так и в Китае, сначала они пройдут в онлайн-режиме. Первое такое мероприятие планируется этим летом. Офлайн-формат будет возможен, как только позволит ситуация, пояснил замминистра.

"Выберем один из наших небольших городов, из тех, которые в том числе по поручению президента разрабатывают мастер-планы. <...> И мы там соберем наших специалистов, приедут наши друзья из Китая, и проведем серьезное обсуждение вектора государственной политики, которая сегодня есть в жилищном строительстве на территории двух наших стран. Будет интересно", - отметил Стасишин.



Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.