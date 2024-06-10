В России хотят отрегулировать разведение собак

Штрафовать за нарушения требований к содержанию домашних животных, предусмотреть регистрацию питомцев в единой базе и доработать законопроект о разведении собак и кошек — такие предложения включили 7 июня в проект рекомендаций круглого стола Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В Минприроды рассказали, что уже работают над законопроектами о регистрации и разведении. В регионах тем временем воспользовались полученными в прошлом году полномочиями и стали устанавливать свои требования к содержанию животных. В некоторых из них разрешили усыплять собак. В Астраханской области первое умерщвление провели две недели назад.

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Безволосые и мраморные

Мониторинг, который комитет провел по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, показал, что одни из самых острых вопросов в регионах — регулирование численности безнадзорных животных, случаи, когда владельцы выбрасывают питомцев, а также нападения животных на человека. Об этом рассказала член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. Она добавила, что, по данным Роспотребнадзора, большинство нападений совершили именно домашние животные.

Поэтому среди рекомендаций, включенных в проект резолюции круглого стола, — установить административную ответственность владельцев домашних животных за нарушение требований к их содержанию. Пока штрафуют, например, тех, кто выбрасывает питомцев — взыскать могут до 30 тысяч рублей. Наказывают и за жестокое обращение с братьями меньшими — штраф до ста тысяч. А за нарушение специфических норм, касающихся конкретно домашних животных, например, выгул в неположенном месте, отказ надевать намордник на собаку потенциально опасной породы или убирать за питомцем экскременты, санкций на федеральном уровне нет.

Кроме того, Минприроды попросили в кратчайшие сроки доработать законопроект, который регламентирует разведение домашних животных. Одной из серьезных проблем стали заводчики-проходимцы. Как отметил советник президента Российской кинологической федерации Евгений Купляускас, на известных интернет-площадках, где любой желающий может разместить свое объявление, опубликовано 250 тысяч сообщений о продаже щенков и собак с документами федерации. Хотя там действительно есть объявления официальных заводчиков, большинство сообщений неправомерны. Поэтому одно из предложений — верифицировать продавцов, чтобы покупателей не обманывали. Купляускас пояснил, что часто на таких сайтах продаются собаки нестандартного окраса, например, мраморного, а также полностью безволосые животные. На них по определению не может быть документов, так как РКФ дисквалифицирует их из-за того, что такие особенности животных «тянут за собой наследственные заболевания».

В Минприроды уже подготовили вместе с Российской кинологической федерацией законопроект о регулировании разведения домашних животных, рассказала начальник отдела правового регулирования в области ответственного обращения с животными департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Мария Деревянко. Причем документ разработали давно, но он долго проходил согласование с федеральными органами власти и претерпел существенные изменения. «Сейчас он доработан с учетом предложений Росприроднадзора и готовится к размещению на портале проектов нормативных актов для проведения общественного обсуждения», — сообщила замглавы ведомства.

Первую собаку уже убили

Тем временем регионы начали вводить свои правила обращения с животными — такие полномочия им дал закон, принятый в июле прошлого года.

В Ханты-Мансийском автономном округе отказались от системы, когда собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, и, если не могут пристроить, выпускают в среду обитания, сказала и.о. руководителя Ветеринарной службы региона Дина Кузьмина. Вместо этого, по ее словам, ввели систему стерилизация — вакцинация — регистрация — просвещение и владение, то есть животных не выпускают из приютов, а пытаются найти им новый дом. Ввели также штрафы для тех, кто отправляет гулять питомцев самих по себе. А с 1 марта 2025 года начнут действовать новые нормы, которые обязывают людей сообщать об укусах, разрешают частникам создавать пункты временного содержания и допускают умерщвление животных в некоторых случаях. «Говорят, что в Югре приняли закон об эвтаназии. Нет, закон об эвтаназии не принят», — сказала она, добавив, что умерщвлять смогут только смертельно больных животных и собак, которые фактически проявили агрессию к человеку.

А в Астраханской области уже ввели новые правила. Как рассказала замгубернатора региона Виктория Гурьянова, каждую собаку, которая выше 40 сантиметров в холке, отправляют в пункт временного содержания, и если ее никто не забирает в течение 12 дней, ее усыпляют. «Потеряшек» не умерщвляют — если мы можем установить хозяина, их отвозят в приют», — добавила она. Кроме того, в регионе предусмотрели свои правила для владельцев животных и ответственность за их нарушение. Например, крупную собаку может выгуливать человек только старше 14 лет.

Регистрация — добровольная или обязательная

В Московской области систему отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск оставили. Новыми полномочиями воспользовались по-другому: ввели регистрацию домашних животных. Для собак она обязательная, для кошек — по желанию. Сама постановка на учет бесплатна, но прежде чем привести пса в ветеринарный пункт, владельцу надо его чипировать в частной или государственной клинике, сказал первый зампред Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона — главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, регистрация идет медленно, потому что люди опасаются, что за этим последует введение налога на животных, хотя об этом, конечно, речь не идет. В то же время регистрация нужна, добавил он — помимо поиска потерявшихся животных и привлечения к ответственности тех, кто их выбрасывает, это помогло бы бороться с распространением опасных для человека и животных болезней, включая бешенство. Он предложил ввести обязательную регистрацию на федеральном уровне, желательно хотя бы с минимальными административными наказаниями для тех, кто не ставит своих собак на учет. Просьба к Правительству проработать этот вопрос тоже вошла в проект рекомендаций.

В Минприроды разработали законопроект об учете домашних животных, что как раз позволит обеспечить их поиск и станет превентивной мерой для сокращения численности бездомных животных, но он предусматривает право, а не обязанность регистрировать питомцев, сказала Мария Деревянко. По ее словам, законопроект доработан с учетом замечаний и направлен на согласование в заинтересованные ведомства. После этого его отправят в Правительство, а уже кабмин сможет внести документ в Госдуму.