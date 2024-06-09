В Южной Осетии состоялись выборы в парламент
Выборы депутатов парламента Республики Южная Осетия состоялись, явка на 16:00 мск составила 54,86%. Об этом сообщил член республиканского ЦИК Игорь Чочиев.
"По республике явка избирателей составила 54,86%. Таким образом выборы депутатов парламента Республики Южная Осетия 8-го созыва являются состоявшимися", - сказал Игорь Чочиев.
Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один голос.
В 10:00 мск явка составляла 4,21%, а в 12:00 мск - 28,96%.