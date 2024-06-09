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Глава Гагаузии попросила Путина о встрече

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул запросила встречу у президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила лично.

«Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу», — сообщила Гуцул РИА Новости.

Соответствующий запрос на встречу с российским лидером исполнительный комитет Гагаузской автономии уже направил.

Ранее Гуцул встречалась с Путиным в марте 2024 года. Лидеры двух стран обсуждали политическую ситуацию в Молдавии.

Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после ПМЭФ, но она не боится

После их встречи давление на политика увеличилось. Сообщалось, что прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул.

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