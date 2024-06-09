Западу уже не нужна Украина для ударов по России, поскольку он координирует их напрямую. С таким мнением согласилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Захаровой задали вопрос, согласна ли она, что Запад напрямую координирует эти удары, а Украина для этого уже не нужна. Он заявила, что Украина Западу была нужна только с одной целью. Эта цель — нанесение, как Запад формулировал, стратегического поражения России.

8 июня американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина желает вторгнуться на территорию России и вовлечь НАТО в вооруженный конфликт. Миршаймер полагает, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они в настоящее время сильно проигрывают.

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В этот же день американский политолог Гилберт Доктороу сказал, что США не начнут ядерную войну против России. Аналитик подчеркнул, что американцы при президентстве Дональда Трампа так не рискнули нанести удар по Северной Корее, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки значительно слабее и ограниченнее. Он отметил, что в Белом доме также не приветствовали вероятность нанесения ядерного удара по Ирану.

Ранее в США оценили вероятность удара Россией ядерным оружием по Великобритании.