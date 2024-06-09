Лавров прокомментировал слова Байдена о запрете ударов по Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о запрете ударов по Москве. Интервью главы МИД опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее Байден в ходе выступления заявил, что Соединенные Штаты не позволяют украинским военным бить по Москве и по Кремлю.

Лавров признал, что ему сложно комментировать слова американского лидера.

«Если он говорил это в ясном уме и памяти, и хвалится тем, что он не приказывал бомбить Москву то это подразумевает, что можно [атаковать] все остальное», — пояснил Лавров.



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Министр отметил, что украинцы «по большому счету все остальное и бомбят». Кроме того, они запускали ударные дроны и по российской столице. Он уточнил, что тогда никто из глав государств и правительств недружественных стран не ударил по рукам Владимира Зеленского.

Западным коллегам не следует пытаться приукрасить собственное поведение, резюмировал Лавров.