Россия направила ноту протеста Армении после визита в Бучу

Заявления армянского посла в Киеве и главы одного из районов Еревана о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией», сделанные ими во время посещения города Бучи, расцениваются Россией как недружественный шаг со стороны официального Еревана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, заданный им на брифинге. По ее словам, переданная армянской делегацией помощь на нужды ВСУ также не может не вызывать озабоченности.

Расцениваем посещение г.Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России, — заявила Захарова.



Захарова рассказала о шокировавшем западных журналистов заявлении Путина

Она добавила, что МИД России направил армянским коллегам ноту протеста, и напомнила, что Тигран Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, поэтому его реакция вполне объяснима. Захарова также назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.

Ранее Захарова выразила надежду, что Ереван передаст Москве полученный от Киева список погибших в Буче людей. Таким образом дипломат отреагировала на информацию о посещении армянской делегацией украинского города. Захарова предположила, что для республики могли готовить справочные материалы относительно того, что там произошло.

В ответ на это председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что делегация Армении не совершала поездок в Бучу. Он также отметил, что не может дать дополнительных комментариев по данной теме.