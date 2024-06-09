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Лавров назвал ложью заявления об отсутствии французских инструкторов на Украине

Заявления премьер-министра Франции Габриэля Атталя об отсутствии французских военных инструкторов на Украине расходятся с действительностью.

Лавров ответил на заявления об отсутствии французских инструкторов на Украине
© РИА Новости

Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это неправда, и они это знают», — отметил министр.

Ранее Атталь заявил, что французских инструкторов никогда не было на Украине, а тренировки для военнослужащих ВСУ проводились на территории Франции.

Политика
Павел Зарубин
Сергей Лавров
МИД России