Лавров ответил на заявления об отсутствии французских инструкторов на Украине

Заявления премьер-министра Франции Габриэля Атталя об отсутствии французских военных инструкторов на Украине расходятся с действительностью.

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Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это неправда, и они это знают», — отметил министр.



Ранее Атталь заявил, что французских инструкторов никогда не было на Украине, а тренировки для военнослужащих ВСУ проводились на территории Франции.