Песков объяснил, почему Германия заявляет о войне с Россией

Заявления Германии о подготовке к войне с Россией обусловлены тем, что ФРГ пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США. Так на сообщения Берлина отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Германия всегда после второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности, самостоятельности.

Власти ФРГ «наперегонки пытаются угодить» и Брюсселю угодить, и вашингтонскому паркому, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как они разрываются? Вот такая у них нелегкая позиция», — поделился Песков с журналистом Павлом Зарубиным.



Германия поспорила с Макроном об отправке инструкторов на Украину

Ранее в Германии допустили применение западного оружия для ударов по территории России. Также власти ФРГ с начала 2024 года сообщают о том, что готовятся к войне с Россией. Недавно с призывом готовиться к конфликту с Московой сообщал немецкий министр обороны