Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что работа по делистингу — исключению движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка нежелательных организаций опирается на необходимость контактов Москвы с ними. Ее слова приводит ТАСС.

«Вообще-то решение таких вопросов, как борьба с наркотрафиком, терроризмом и оргпреступностью, требует контактов», — сказала она.



По ее словам, в интересах России реагировать на изменения прагматично, в русле установок, ориентированных на национальные интересы.

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Она отметила, что делистинг «Талибана» из списка террористов — межведомственная работа.

«В ней участвуют эксперты различных направлений. Но опирается она на базовый принцип необходимости решения тех проблем, которые были созданы или усугублены американцами внутри Афганистана», — отметила она.



До этого сообщалось, что представители движения Талибан* заявили о готовности направить спортсменов из Афганистана на Игры дружбы в России. Об этом сообщил и.о. министра труда и социальных отношении во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ.