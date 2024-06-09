Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии приближает войну с Россией. Об этом написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией», — счел политический аналитик, уточнив, что даже американцы, немцы и итальянцы отказались «от этого безумия».



Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием

До этого французский лидер заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину.

9 июня во Франции сочли напрасными надежды украинского президента Владимира Зеленского на истребители Mirage.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине. По его словам, ядерный вопрос, безопасность гражданской инфраструктуры и продовольственная безопасность являются основным строительным материалом «длительного мира» на Украине.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.