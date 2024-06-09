Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России признать, что Украина "сильна и ее не поставить на колени".

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"Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился", - написал Медведев в своем Telegram-канале.



По его словам, Украина сегодня является чем-то вроде доминиона, который прямо управляется и полностью содержится Соединенными Штатами и странами НАТО. Украинские власти, несмотря на протесты собственного населения, получают все виды самых смертоносных видов вооружений.

Медведев подчеркнул, что Шольцу нужно встать на колени и покаяться перед украинцами за то, что он обрек их на истребление, пожертвовав при этом и благополучием немцев, а также за возрождение нацизма в форме бандеровщины.

Ранее Шольц обратился к Владимиру Путину с неожиданным призывом "признать", что Украина "не будет поставлена на колени". Канцлер также подчеркнул, что для Украины возможен только "справедливый мир", ради которого Запад "неустанно работает".

Между тем, 24 мая Владимир Путин выступил за возобновление переговоров по урегулированию украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что переговорный процесс должен быть основан не на ультиматумах, а на здравом смысле.

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук полагает, что мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине при Зеленском стали невозможны. Он убежден, что конфликт не завершится, пока Зеленский продолжает занимать пост президента.