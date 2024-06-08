Медведев посоветовал Шольцу покаяться перед украинцами
Канцлеру ФРГ Олафу Шольц стоило бы самому покаяться перед украинцами за то, что он обрек их на истребление, а не высказываться в адрес президента РФ Владимира Путина. Такое мнение зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал слова Шольца о том, что Украина "сильна и ее не поставить на колени". По мнению немецкого политика, признать это должен и Путин.
"Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах", - подчеркнул Медведев. "Впрочем, ничтожество - во всем ничтожество", - добавил он.