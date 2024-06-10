В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Копии обращения на имя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова есть в распоряжении RT.

Депутат рассказал, что в его адрес поступают обращения от избирателей Архангельской области с просьбой включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы для данной категории работников муниципальных образовательных организаций», — говорится в тексте обращения.



Ранее Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.