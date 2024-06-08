Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным

Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за наставления, которые российский лидер дал его сыну Али накануне свадьбы.
«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления», - написал Кадыров в своих соцсетях.
Кадыров поблагодарил Путин за внимание к чеченской молодежи и личный вклад в становление и развитие региона.
Путин встретился с сыном Кадырова
Ранее Кадыров пообещал выплатить миллион рублей тому, кто отгадает, что ему сказали на личной встрече Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».