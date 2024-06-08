Захарова прокомментировала отношение США к МУС

Двойные стандарты Вашингтона в отношении Международного уголовного суда (МУС) представляют собой «артхаус и декаданс». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова выступила на площадке «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель МИД отметила, что США обещают вводить санкции в отношении МУС, если он будет преследовать американцев и американских союзников. При этом попытки МУС судить врагов США — это нормально с точки зрения Вашингтона.

«Вот это и есть артхаус, декаданс», — сказала Захарова.



Ранее в Конгрессе США процедурно одобрили законопроект о санкциях против МУС из-за ордера на арест премьер-министра Израиля.