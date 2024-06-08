Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ-2024 вспомнила про экс-президента США Барака Обаму, который в 2016 году в Петербурге говорил об американской исключительности, передает корреспондент NEWS.ru. Тогда председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин прокомментировал, что США обходят международные нормы ООН так же, как гитлеровская Германия игнорировала Лигу Наций.

Это же было на этой земле сказано. Ему прекрасно ответил Валерий Зорькин, сказав, что подобный концепт является собой почти дословным цитированием ведущих политиков и пропагандистов, включая Гитлера, — сказала Захарова.



Также она упомянула про слова президента США Джо Байдена, который несколько лет назад говорил о том, что «мир как никогда нуждается в твердом американском лидерстве». Захарова напомнила, что стратегия нацбезопасности США от 2022 года провозглашала мысль о доминировании в качестве национальной идеи.

Нам предстоит борьба. Но нас большинство, наше дело не просто правое, оно достойное и благородное. оно описано учеными, за него уже пролито не мало крови, в него люди инвестируют свою жизнь. Мы этот путь пройдем мировым большинством, — отметила представитель МИД.

До этого Захарова выразила мнение, что действия властей США по отношению к Международному уголовному суду свидетельствуют о стремлении коллективного Запада искажать правовую практику. Она отметила, что коллективный Запад использует подмену понятий.