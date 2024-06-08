Косачев прокомментировал участие стран в конференции Зеленского

В швейцарской конференции Зеленского будут участвовать страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и нацификацию Украины. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

Косачев сделал заявление в субботу на ПМЭФ. Он считает, что конференция Зеленского — это путь, противоположный продвижению к мирным переговорам.

«Собственно говоря, в Швейцарии соберутся страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и дальнейшую нацификацию Украины, называя вещи своими именами», — сказал вице-спикер.



По его словам, такова суть форума, хотя организаторы «пытаются представить это иным образом»

Швейцария проведет 15-16 июня так называемую «мирную конференцию», инициатором которой выступил Зеленский. Представителей России на ней не будет. Президент США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Бразилии Лула также не будут участвовать в мероприятии.