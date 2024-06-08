Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X (бывший Twitter) назвал пособником террористов НПО Международную федерацию прав человека (FIDH), связанную с миллиардером Джорджом Соросом, которая потребовала от Международного уголовного суда выдать ордер на его арест.

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева — пособники террористов», — написал зампред Совбеза.



Медведев предупредил участников конференции по Украине в Швейцарии о последствиях

Накануне стало известно, что Международная федерация прав человека (FIDH), которая финансируется соросовским фондом Open Society Foundations и министерствами иностранных дел ряда западных стран, потребовала от Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Медведева, замглавы администрации президента РФ Алексея Громова и некоторых российских журналистов.