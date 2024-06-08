Захарова рассказала о реакции России  на рост ядерного арсенала США

Россия будет реагировать на заявления Соединенных Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, рассказала в кулуарах ПМЭФ представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Радио Sputnik».

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Представитель ведомства заметил, что вопрос, зачем это нужно Вашингтону, должна задать Белому дому американская общественность.

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Соединенные Штаты в очередной раз используют связанную с Россией тему для решения внутренних задач, что указывает на их ущербность, подчеркнула Захарова.

Ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби сообщила, что американские военные намереваются осуществить тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.