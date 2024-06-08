Посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии

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Посольство России в Словакии приглашено на инаугурацию президента республики, которая состоится 15 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой словацкий портал Dennik N.

«На торжество пригласили и российское посольство», — сказано в сообщении издания.



В апреле 2024 года Петер Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов, набрав 53,12% голосов. Политик выступает против отправки западного оружия Киеву и призывает к переговорам о мире. Он отмечал, что не допустит появления словацких военных на Украине.

Ранее Пеллегрини рассказал о разговоре с раненым премьер-министром Робертом Фицо.