Турчак: объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет

Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края не рассматривается и не будет рассматриваться. Ее суверенитет как субъекта Российской Федерации закреплен в конституции региона, а любые публикации на этот счет - вбросы, заявил журналистам врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Вопрос остро стоит для жителей республики, которые опасаются объединения двух алтайских регионов. На протяжении последних нескольких лет они активно высказывались против данного действия, даже если видимой угрозы не было, например, при обсуждении корректировки конституции Республики Алтай в соответствии с законодательством РФ.

"Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода телеграм-каналы и так далее. В конституции (республики) четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", - сказал Турчак.



Он добавил, что на своем посту планирует соблюсти баланс между задачами экономического развития республики, "того гигантского масштаба инвестиций, которые уже идут в республику и которые планируется привлечь в регион", и интересами местных жителей, в частности, в сохранении экологического потенциала республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал журналистам, что Кремль не обсуждает возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края, "эта тема не на повестке дня".