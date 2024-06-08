Владимир Путин уже в ближайшей временной перспективе может решиться на осуществление широкомасштабной чистки управленческой элиты в России.

Такое развитие событий не исключил известный израильский общественный деятель Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире YouTube-канала «ВальдманЛайн» эксперт объяснил, что главе государства придётся менять большую часть российского истеблишмента просто потому, что она уже давно и безнадёжно поглощена либеральными идеями и либеральными взглядами на развитие страны.

«Кардинал мирового правительства» вспомнил душевный разговор с Путиным

В нынешних условиях, как пояснил Кедми, Россия может идти вперёд и сделать мощный рывок в своём развитии только в случае перехода к новой экономической модели, положения которой разительно отличаются от привычного нынешней элите либерального подхода.

Переделать нынешних чиновников уже невозможно, считает эксперт. Единственный выход из сложившейся ситуации — это использовать козырь, который Путин держал в рукаве больше 20 лет. Политолог рассказал, что долгое время президент не мог начать чистку элиты.