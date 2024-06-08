Путин собирается использовать козырь, который он держал в рукаве больше 20 лет, считает Кедми
Владимир Путин уже в ближайшей временной перспективе может решиться на осуществление широкомасштабной чистки управленческой элиты в России.
Такое развитие событий не исключил известный израильский общественный деятель Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.
В эфире YouTube-канала «ВальдманЛайн» эксперт объяснил, что главе государства придётся менять большую часть российского истеблишмента просто потому, что она уже давно и безнадёжно поглощена либеральными идеями и либеральными взглядами на развитие страны.
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В нынешних условиях, как пояснил Кедми, Россия может идти вперёд и сделать мощный рывок в своём развитии только в случае перехода к новой экономической модели, положения которой разительно отличаются от привычного нынешней элите либерального подхода.
Переделать нынешних чиновников уже невозможно, считает эксперт. Единственный выход из сложившейся ситуации — это использовать козырь, который Путин держал в рукаве больше 20 лет. Политолог рассказал, что долгое время президент не мог начать чистку элиты.
«Обновление госаппарата всегда несло для Путина очень серьёзные политические риски. Всё время существовал огромный риск введения очень чувствительных санкций против России за отстранение либералов от власти. Однако, сейчас наступает момент, когда президенту всё же придётся пойти на этот шаг, ибо без него в стране остановится развитие», — пояснил Кедми.