В новый перечень активов, подлежащих национализации в Крыму, будут внесены объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В частности, по его словам, будет национализировано имущество украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). Константинов напомнил, что на эту артистку заведено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.

В Крыму национализируют квартиру друга Зеленского Хомутынника

Он заявил, что имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк тоже включено в список. Она возглавляет организацию «Матери мобилизованных» и спонсирует украинских силовиков в Донбассе. Сын нардепа Игорь Котеляк является военнослужащим специализированного резерва главного управления разведки министерства обороны Украины, принимает участие в боевых действиях против России.

Кроме того, под национализацию попадут объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и «другим украинским соседям (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского в Ливадии», отметил глава парламента.



Он также сообщил, что было выявлено, что депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине является бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште.

«Небезизвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО «Антей 2012», которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина», — написал Константинов.

До этого сообщалось, что власти Запорожской области начали изымать активы украинских олигархов в пользу России.