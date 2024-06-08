Сальвадор заявил о желании открыть посольство РФ на своей территории

Сальвадор хочет открытия самостоятельного посольства России на своей территории. Об этом на ПМЭФ заявил вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа в интервью РИА Новости.

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Ульоа отметил хорошие отношения между странами и тот факт, что Сальвадор открыл свое посольство в России.

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Сейчас вопросы развития отношений с Сальвадором решаются в посольстве России в Никарагуа.

«У нас есть постоянный представитель в Сан-Сальвадоре, и через него мы всегда говорим о необходимости и желании улучшить отношения как в сфере торговли, так и в сфере культуры, политики, экономики», - заявил вице-президент.



Он отметил, что Сальвадор «с открытыми объятиями» относится к России и считает важным открытие посольства на своей территории.