Депутат Астафьев назвал возможную третью столицу РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей РФ. Его слова приводит «Лента.ру».

По словам депутата, на значимость города указывает то, что там был создан филиал Академии наук, а также наличие свыше 1 млн жителей.

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«Весь вопрос его столичности заключается в том, что столица — это там, где все рычаги управления страной. Поскольку из Москвы вряд ли столицу когда-нибудь перенесут, это связано еще и с большими затратами, сделать экономической столицей можно, наверное», — заявил он.



По словам депутата, чтобы сделать Новосибирск экономической столицей, в городе нужно разместить Министерство промышленности и экономики и организовать логичестические цепочки так, чтобы в город было легко добраться из всех частей России напрямую.

«Далеко не все самолеты летят через Новосибирск. А для этого должна быть продумана логистика, уж если это экономическая столица, то ее надо будет посещать», — подчеркнул депутат.



Также необходимым условием он назвал привлекательную экономическую политику в городе и присутствие там главы государства.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал возможным появление у РФ третьей столицы.

Ранее Балицкий объявил о создании Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.