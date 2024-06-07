Захарова указала на "натовский почерк" в атаке на Луганск

Мировое сообщество должно понимать, что атаки Киева на Луганск и Херсонскую область были заранее спланированными террористическими акциями устрашения, "натовский почерк" очевиден. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с ракетными ударами киевского режима, нанесенными по Луганску и Херсонской области.

"Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден. Как отмечали ранее, нам хорошо известно, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов", - подчеркнула дипломат.

