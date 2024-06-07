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В России заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до его начала. Об этом сообщает РИА Новости.

В России заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии
© РИА Новости

По его словам, никаких результатов, которые могли бы повлиять на развитие конфликта на Украине, не будет.

«Совершенно очевидно, что цель у этой конструкции исключительно пропагандистская. Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте», — заявил сенатор.

Ранее швейцарское правительство сообщило, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

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