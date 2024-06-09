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Песков объяснил понятие многополярного мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Россия вкладывает в понятие многополярности и многополярного мира, о стремлении к которому так много говорится в последнее время. Об этом он высказался в интервью РБК.

Песков объяснил понятие многополярного мира
© ТАСС

Он заявил, что это — мир, который состоит из «разноскоростной с точки зрения роста композиции стран», когда все развиваются по-разному, и кто-то притягивает к себе другие группы стран, играя роль экономического магнита.

«Но нет единого центра, который является колонизатором всех остальных стран, который кого-то подавляет, кого-то ускоряет в развитии, куда-то переносит свое производство, а потом начинает выводить свои инвестиции. Где-то начинает давить мягкой силой… А если страна начинает развиваться не в том направлении, в котором хотелось — устраивает там перевороты, избавляется от действующей власти», — объяснил Песков.

Он также посчитал, что сейчас такого единого центра не может быть по определению, так как на подобное ни у кого не хватает сил.

«Как может Америка удерживать всех, когда она уже вторая по ВВП и паритету покупательной способности?» — объяснил пресс-секретарь.

Песков также высказал утверждение, что страны Глобального юга, или коллективного большинства, разделяют стремление к многополярному миру, и выступают против гегемонии одной мировой валюты, «неоколониализма и давления на свои правительства».

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