Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность артистов-иноагентов вернуться в Россию. Ее слова приводит Super.

По ее словам, артисты самостоятельно «без какого-либо давления» покинули страну.

«Может быть, они и дальше будут свою судьбу решать сами? Им никто не угрожал, не угрожал их семьям. Люди их любили, а они взяли и людей предали», — заявила она.



Захарова добавила, что артисты-иноагенты сделали много хорошего. По ее словам, их творчество нравится многим людям.

«Оценка их как граждан, как общественных деятелей меняется из-за их поступков», — подчеркнула она.



Ранее Захарова заявила, что многие страны не желают связываться с проблемными людьми, как Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), «спонсирующими терроризм». Так он прокомментировала отказ Индонезии впустить на свою территорию артиста.