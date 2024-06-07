Макрон высказался об эскалации с РФ

Франция не находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Мы <…> намерены не допускать эскалации», — сказал французский лидер.



Это заявление он сделал на фоне новости о том, что Франция приступает в настоящий момент к обучению украинских пилотов.

Франция начала подготовку украинских пилотов

До этого руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение властей Франции об отправке истребителей Mirage 2000-5 на Украину. По его мнению, это увеличивает риск начала мировой войны. Политик подчеркнул, что Макрон обирает армию страны ради военной помощи Киеву. В связи с этим лидер политического объединения назвал главу государства «абсолютно сумасшедшим». Кроме того, Филиппо обратил внимание на обещание Макрона организовать обучение 4,5 тыс. украинских солдат.