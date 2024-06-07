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Путин пошутил про гиен

Президент России Владимир Путин отказался от гиен президента Зимбабве. Об сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин пошутил про гиен
© Lenta.ru

Во время беседы с российским президентом лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва предложил подарить ему гиену.

«У нас своих хватает», — пошутил Путин в ответ на предложение.

Помимо президента Зимбабве Путин в рамках ПМЭФ пообщался с главой другой африканской страны, Боливии. Политики провели рабочий завтрак, на котором подавали щи из щавеля с перепелкой, лазанью из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами, а также на выбор угольную треску с пюре из зеленого горошка или говяжий стейк.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха. Президент пообещал отправить птицу в суп.