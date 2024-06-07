Президент России Владимир Путин назвал условия для переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны, если будут основываться на текущих реалиях.

«Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня», — заявил он.



При этом Путин добавил, что Россия сможет найти в Украине того, с кем можно вести переговоры. Кроме того, президент также заявил, что Россия уже готова к таким переговорам.

Ранее мы собрали главное из выступления Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.