Путин процитировал Сталина, говоря о партнерах РФ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), процитировал лидера СССР Иосифа Сталина, говоря о западных партнерах РФ.

Это была фраза советского вождя: «Других писателей у меня нет». По словам российского лидера, Сталин говорил эту фразу в отношении Союза писателей СССР, когда министр внутренних дел Лаврентий Берия «пришел настучать на них в очередной раз».

«Ну вот такие партнеры, что же сделать. Что же со всеми воевать что ли? Надо добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам», — сказал Путин.



Вместе с тем он отметил, что партнеры «обманывают на каждом шагу» и договариваться с ними очень сложно.