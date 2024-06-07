Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти

В законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента в условиях военного положения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 он указал, что в законе говорится о том, что в условиях военного положения выборы в стране не проводятся, однако при этом ничего не сказано о пролонгации.