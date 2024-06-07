Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «будет прирастать» Арктикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Путин сделал во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, ресурсы в Арктике сложны в разработке, но несут в себе большие перспективы.

«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы», — заявил он.



Ранее мы собрали главное из выступления Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.