Путин заявил, что Россия «будет прирастать» Арктикой
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «будет прирастать» Арктикой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, ресурсы в Арктике сложны в разработке, но несут в себе большие перспективы.
«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы», — заявил он.
Ранее мы собрали главное из выступления Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.