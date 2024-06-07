Путин ответил на предложение назначить "третью столицу"

Президент России Владимир Путин в ответ на предложение назначить "третью столицу" заявил, что уже нельзя это делать, как при Петре I, надо развивать страну рыночными стимулами.

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог Сергей Караганов задал вопрос президенту - почему бы России не сделать третью столицу, а также спросил у Владимира Путина, не хочет ли он повторить подвиг Петра I, который перенес столицу в Петербург.