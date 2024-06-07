Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха

Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили петуха и курочек. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания форума.

Караганов порассуждал о деятельности кабмина, отметив, что правительство начало что-то делать тогда, «когда петух клюнул». По его словам, «пока петух не клюнул», ничего не происходило.

«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен?» — пошутил в ответ глава государства.



В своем выступлении на ПМЭФ Путин затронул множество аспектов политики, экономики, а также порассуждал о социальной сфере. В частности, президент предложил расширить программу ипотеки для семей с детьми по ставке шесть процентов. Действие программы глава государства предложил распространить на семьи, которые хотят купить жилье в малых городах.